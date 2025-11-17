Haberler

Denizli'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

S.T'nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen Bayram'ın, bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Sürücü S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
