Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kuruyemiş üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek