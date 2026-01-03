Haberler

Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Fesleğen Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında, Zehra Bursalı'ya (93) ait dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

???????Evdeki sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Bursalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü