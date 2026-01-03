Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın öldü
Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı belirlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Fesleğen Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında, Zehra Bursalı'ya (93) ait dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
???????Evdeki sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen Bursalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel