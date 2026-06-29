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Denizli'de bağımlılıkla mücadele semineri

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Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi.

Denizli'de uyuşturucu ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, özellikle sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığının önemli bir toplumsal tehdit haline geldiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu belirten Köşger, "Okulda öğretmen, mahallede muhtar, sokakta esnaf, sivil toplum kuruluşları ve en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olmalı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için topyekun mücadele etmek zorundayız." dedi.

Seminerde bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, korunma yöntemleri ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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