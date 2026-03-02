Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 6 kilo 410 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik polisi, şüpheli 2 otomobili şehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 6 kilo 410 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
