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Denizli'de Acı Haber: Oğlunun Ölümüyle Babası da Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

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Denizli'de bir otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Asım Ayyıldız, hastanede kurtarılamadı. Acı haberi alan babası İsmail Ayyıldız da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesi'nde dün gece Asım Ayyıldız (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı öğrendikten sonra hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız (55), burada oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

Acil serviste müdahale edilen baba Ayyıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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