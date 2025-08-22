Denizli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kadının Cenazesi Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ünal, Bozburun Mezarlığı'na defnedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Ezgi Elçin Ünal'ın (22) naaşı otopsideki işlemlerinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık İçi Camisi'ne getirildi.

Burada tabutun üzerine gelinlik serildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın cenazesi Bozburun Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan sürücü Sabri Tığlı'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.???????

Merkezefendi ilçesinde önceki gün, Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpmıştı. Kazada araçta bulunan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) olay yerine hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.