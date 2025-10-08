Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri Antalya'dan gelen bir turiste aitti.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan gezmek amacıyla Denizli'ye gelen Minsuk Choi yönetimindeki 07 BLN 886 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun Serinhisar çıkışı yakınlarındaki kavşakta Hasan Hüseyin Çomut idaresindeki 20 VE 676 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çomut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Minsuk Choi, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
