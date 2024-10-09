Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Acıpayam ilçesinde otomobilin traktörün römorküne çarpması sonucu 27 yaşındaki Eralp Korkmaz hayatını kaybetti, sürücü Murat K. yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Murat K. yönetimindeki 45 KA 8465 plakalı otomobil, Gümüş Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hüseyin K'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Eralp Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K, müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Hüseyin K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.