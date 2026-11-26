Denizli'de tedavi gören Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Yılmazçoban vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Muhsin Yılmazçoban hayatını kaybetti. Bir süredir memleketi Denizli'de tedavi gören Yılmazçoban için yarın üniversitede tören düzenleneceği, üniversitenin başsağlığı dilediği öğrenildi.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Muhsin Yılmazçoban hayatını kaybetti.
Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doç. Dr. Yılmazçoban'ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Yılmazçoban'ın üniversiteye, bilim dünyasına ve öğrencilerine sunduğu katkılarla hatırlanacağı belirtilerek, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Bir süredir memleketi Denizli'de tedavi gören Yılmazçoban için yarın üniversitede tören düzenleneceği öğrenildi.