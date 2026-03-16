Denizli'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında yürüyen S.B'ye (23) tabanca ile ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.B. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.