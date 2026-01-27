Haberler

Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kadriye Koçan için cenaze töreni düzenlendi. Törende çok sayıda seveni yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan (23) için Pamukkale ilçesi Bağbaşı Camisinde cenaze töreni yapıldı. Törene Koçan'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda sevini katıldı. Bağbaşı Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Koçan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
