Denizli'de Sel Felaketi: Cami Sular Altında Kaldı, Evlerde Hasar Oluştu

Denizli'de etkili olan sağanak yağmur sonrası sel suları birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesindeki Keskin Camii de selden etkilenen noktalardan biri oldu. Cami sular altında kalırken, mahalledeki vatandaşların el birliğiyle su tahliye edildi. Evlerde hasar oluşurken, belediye ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Cami sel suları altında kaldı, evlerde hasar oluştu

DENİZLİ - Denizli'de sağanak yağışın ardından selin vurduğu camide sular tahliye edilirken, vatandaş evlerini selin bıraktığı çamurdan temizlemek için kolları sıvadı.

Denizli'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, birçok mahallede su birikintisine yol açtı. Sel suları özellikle İzmir ve Antalya Karayolu'nun önemli arterlerinde trafiği durma noktasına getirdi. Evlerinin önünde önlem alan bazı vatandaşlar da, ne yapsa da sel sularının evlerine girmesine engel olamadı. İhbarlar üzerine bölgelere giden belediye ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesindeki Keskin Camii de selden etkilenen noktalardan biri oldu. Cami sular altında kalırken, mahalledeki vatandaşların el birliğiyle su tahliye edildi. Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet de camiye giderek incelemelerde bulundu.

Camide temizlik yapan Mehmet Hilmi Polat, "Mahallemiz bir anda sularla doldu, evlerimizi temizledik. Sonrasında ise caminin sular altında kaldığını görünce el birliğiyle suyu tahliye ettik, halıları çıkardık" dedi.