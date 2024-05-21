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Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 20 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

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Denizli'nin Çal ve Bekilli ilçelerinde görülen şap hastalığı sebebiyle 20 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Çal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, tedbirlerin dikkatlice uygulanması ve takip edilmesi istendi.

Denizli'de görülen şap hastalığı nedeniyle Çal ve Bekilli ilçelerinde 20 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Çal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı belirtildi.

Denizli'de Şap Hastalığı Nedeniyle 20 Mahalleye Hayvan Giriş Çıkışı Yasaklandı

20 MAHALLEYE HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞINA YASAK GELDİ

Açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar Mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

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