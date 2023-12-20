Denizli'de Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Şiddetin Önlenmesi İçin Gereken Adımlar Atılmalı

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, Denizli'nin Babadağ ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınayarak, şiddetin önlenmesi için etkin cezaların ve caydırıcı yasaların gerekliliğine vurgu yaptı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük, Denizli'nin Babadağ ilçesinde gezici sağlık hizmeti sırasında sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını, suçlunun ise yakalandığı halde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, "Şiddet ne kadın, ne hekim, ne ebe ne de kolluk kuvveti demiyor, artıyor, taciz boyutunda yaşanıyor. Denetimli serbestliğe tabi olan bu saldırganın serbest kalması kabul edilemez. Sağlıkta şiddet bu şekilde önlenemez. Saldırganın derhal yakalanıp tutuklanması gerekmektedir" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta şiddeti "katalog suçlar" kapsamına alarak beyaz ve gri kodlar belirlemesine karşın şiddetin dur durak dinlemediği belirtildi. Son olarak Denizli Babadağ'da gezici sağlık hizmeti yapmakta olan bir sağlık çalışanının saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, fiziksel şiddet, tehdit ve cinsel taciz şeklinde yapılan saldırıdan kendi imkanları ile korunan ebe ve hekimin beyaz kod çağrısıyla olay yerine gelen jandarmanın da saldırgan ve yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, suçlunun yakalanmasına karşılık birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösteren Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Sağlıkta şiddete bu şekilde hakim olmak yeterli ve mümkün değil. Bu olay, yeterli, etkin ve caydırıcı cezai yaptırımlar olmayınca şiddetin ulaştığı şekil ve boyutları açıkça gösteriyor" dedi.

"ŞİDDET TACİZ BOYUTUNDA SÜRÜYOR"

Şiddetin kadın, hekim, ebe, kolluk kuvveti demeden artarak sürdüğüne işaret eden Dr. Mengücük "Şiddet taciz boyutunda yaşanıyor. Can güvenliğini tehdit ediyor. Şiddetin ruhsal tarafı da görmezden geliniyor. Günler ve aylarca devam edecek psikolojik etkileri önemsenmiyor, gerekli yardım ve destek verilmiyor" yorumunu yaptı.

Yaşanan bu korkunç şiddet olayında denetimli serbestliğe tabi olan saldırganın, hakim tarafından serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Dr Derya Mengücük, saldırganın derhal yakalanarak tutuklanması gerektiğini söyledi. Dr Mengücük sözlerini şöyle sürdürdü:

"BÖYLESİNE VAHİM BİR DURUMDA BİLE TUTUKLANMA YOK"

"Etkin cezalar, caydırıcı yasalar yok. Böylesine vahim bir durumda bile tutuklanma yok. Şiddete de dur durak yok. Bahsedilen katalog suçlar kapsamından eser yok. Sağlık Bakanlığı'nın, bu konuda Adalet Bakanlığı ile gerekli yasa, düzenleme ve bildirimler için daha kararlı iş birliğine ihtiyacı olduğu açıktır. Sağlık çalışanlarının iş ve can güvenliği olmayan çalışma ortamlarına daha fazla tahammülü yok. Şiddete hakim olmak, engellemek ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak Bakanlığın sorumluluğudur. Saldırıya uğrayan hekim ve ebe arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak yanlarında olduğumuzu, Sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi korkmadan, vazgeçmeden sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz."