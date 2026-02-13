Haberler

Denizli'de sağanak sonucu dereler taştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süren sağanak nedeniyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri su altında kalırken, zarar gören yollar ve köprülerde belediye ekipleri çalışmalar başlattı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak aralıklarla sürüyor. Olukbaşı, Sandalcık, Karaismailler, Yolçatı ve Suçatı mahallelerinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. Bölgedeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Zarar oluşan yol ve köprülerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Çameli, Honaz ve Kale ilçelerindeki bazı derelerde de taşkın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
