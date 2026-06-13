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Denizli'de şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

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Denizli'nin Baklan ilçesinde bir kargo aracının kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü Vedat Kaya hayatını kaybetti.

Denizli'nin Baklan ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Vedat Kaya'nın kullandığı 34 DFD 145 plakalı bir kargo firmasına ait araç, Beyelli Mahallesi Azmak mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cenazesi otopsi için Baklan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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