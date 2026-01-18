Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otoobildeki şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen otomobili takibe aldı.
Bekilli ilçesi yakınlarında durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş iki parça halinde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.