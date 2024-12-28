Denizli'de Otomobil Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine acil ekipler sevk edildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda çarpıştı.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1'i ağır 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel