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Denizli'de Otomobil Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'de Otomobil Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine acil ekipler sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda çarpıştı.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1'i ağır 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
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