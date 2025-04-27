İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

12 gündür hastanede olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Demiryürek idaresindeki 20 BM 332 plakalı otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Demiryürek'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılardan Dürdane Dinç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dinç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.