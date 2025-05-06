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Denizli'de Otomobil Devrildi: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Otomobil Devrildi: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir tarlaya devrildi. Kazada 22 yaşındaki Ali Şahin ve 19 yaşındaki Umut Cırban hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı otomobil, Aşağı Mahalle yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Şahin ile araçtaki Umut Cırban'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençlerin cenazeleri, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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