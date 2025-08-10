Denizli'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel