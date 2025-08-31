Denizli'de Orman Yangını: 84 Hane Tahliye Edildi

DENİZLİ VALİLİĞİ: 84 HANEDE OTURAN VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açılamada, "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam 1209 personel; 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları; orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı Mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere Mezrası'nda bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,