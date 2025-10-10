Haberler

Denizli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında, 20 yaşındaki Ahmet Demircan yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Demircan (20) idaresindeki motosiklet, Yatağan Mahallesi Yatağan Baba Caddesi'nde karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Demircan, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
