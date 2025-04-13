Denizli'de Mirastan Kaynaklanan Kardeş Katliamı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, miras yüzünden tartıştığı kardeşi ve yengesini tüfekle vuran Şerif Ali A. olay sonrası kaçtı. İki kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü.
Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Şerif Ali A. (55), miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi Süreyya A'nın (50) evine gitti.
Evin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerif Ali A. yanındaki tüfekle, kardeşi Süreyya A. ile yengesi Zennur A'yı otomobile bindiği sırada vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel