Denizli'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı

Denizli'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
