Denizli'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucunda saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,