Denizli'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çal ilçesinde çıkan maki yangını, 4,5 saatlik havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucunda saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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