Denizli'de Maki Yangını: Ekipler Müdahaleye Geçti

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Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kuru otlar ve rüzgar nedeniyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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