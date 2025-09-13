Haberler

Denizli'de Maden Göçüğünde İki İşçi Mahsur Kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Hüseyin Turan ve Ömer Duran'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerinde yoğun çaba gösteriyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
