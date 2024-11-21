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Denizli'de asansörde mahsur kalan 2 öğrenci kurtarıldı

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Denizli'nin Honaz ilçesindeki KYK yurdunda asansörde mahsur kalan iki öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğrencilerin sağlık durumları iyi, yaşanan sorunun normal bir asansör arızası olduğu açıklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde KYK yurdundaki asansörde mahsur kalan 2 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam, kız öğrencilerin kaldığı KYK yurdundaki asansör henüz belirlenemeyen nedenle durdu. Asansörde mahsur kalan 2 öğrenci, ihbar üzerine yurda gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulundukları yerden çıkarıldı.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bazı haber sitelerinde yer alan "yurtta asansör düştü" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öğrencilerin 15 dakika içerisinde asansörden çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, "Yurtlarımızdaki asansörlerin her türlü periyodik bakımları yapılmış olup yaşanılan durum normal asansör arızasıdır. Asansör düşmesi gibi durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Denizli'de asansörde mahsur kalan 2 öğrenci kurtarıldı
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Özkılınç:

Nekadar boş gereksiz ve saçma

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