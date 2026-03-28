Denizli'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

DENİZLİ'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, çok sayıda araç zarar gördü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerde ağaçlar devrildi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çatılar uçtu. Adalet Mahallesi'nde park halindeki bir karavan, yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Bir apartmanın çatısından uçan parçalar nedeniyle 5 araçta hasar oluştu. Siteler Mahallesi'ndeki Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde bulunan maket uçağın üzerine de ağaç devrildi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki teleferik hattı ile Denizli Kayak Merkezi de geçici süreyle kapatıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı