Denizli'de Komşusunun Bahçesinde Ölü Bulunan Adamın Vücudunda Kesik İzleri

Denizli'de Komşusunun Bahçesinde Ölü Bulunan Adamın Vücudunda Kesik İzleri
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Denizli'nin Baklan ilçesinde Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. Vücudunda kesik izleri bulunan Tire'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde Halit Tire (56), evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. Tire'nin 2 kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesik kulaklar bulunamadı.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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