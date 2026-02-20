Haberler

Denizli'de kazada ölen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Güncelleme:
Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak hayatını kaybetti. Cenazeleri, yakınları tarafından törenle defnedildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün kamyonetin minivana çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Ramazan (59) ile oğlu Ahmet Emre Çolak'ın (19) cenazeleri Tavas Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından Serinhisar Çarşı Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaza

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün, Ramazan Çolak (59) yönetimindeki 20 VD 868 plakalı kamyonet, Akyar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Mehmet E'nin kullandığı 20 AIF 345 plakalı minivana çarpmıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Çolak ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak (19) hayatını kaybetmiş, diğer sürücü yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
