Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bardan'ın (11) sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Ekipler, aynı bölgede Rafet Ergen'i (9) arıyor.

Kıralan Mahallesi'nde oturan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan, önceki gün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuklar akşam eve dönmeyince aileleri, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi ile arama çalışmaları, burada yoğunlaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su altı Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balık adamlar, kanala girerek arama yaptı ancak bir sonuç çıkmadı.

Ekipler, Rafet Ergen'in de bulunması için çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.