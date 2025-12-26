Haberler

Denizli'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Alzheimer hastası 80 yaşındaki Turan Gürsoy, kaybolduktan sonra arama çalışmalarının ardından bir dere yatağında ölü bulundu. Ekipler, Gürsoy'un evinden ayrılmasından sonra durumu polise bildiren yakınları tarafından yapılan ihbarla harekete geçti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişi dere yatağında ölü bulundu.

Dün öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.

AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.???????

