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Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri 2 çocuğu, en son görüldüğü sulama kanalında arıyor.

Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan dün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocukların akşam eve dönmemesi üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su altı Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balık adamlar kanala girerek aramalarını gece boyunca sürdürdü.

Kıralan bölgesinde çocuklara ulaşılamayınca çalışmalar kanalın akış yönündeki Baklan ilçesinde devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Kıralan İtfaiye Çivril AFAD Güncel Haberler

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