Denizli'de Karşı Şeride Geçen Araç Kazaya Neden Oldu

- Karşı şeride geçen araç dehşet saçtı: 8 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen araç, seyir halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi Ankara Bulvar'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Edinilen bilgiye göre; Akhan Mahallesi'nden Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan S.K. idaresindeki 20 AGT 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün konrtolünden çıkarak, orta refüjden karşı şeride geçti. Karşısına çıkan20 PY 078 plakalı otomobil ile 20 D 3855 plakalı otomobile çarptı. En son ise arkadan gelen Mehmet Ali Seçkin hakimiyetindeki 20 T 0397 plaklı taksiye vuran araç, yol kenarına savruldu. Feci kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi araçta bulunan 8 yaralıya bulunan yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ekibi ise durma noktasına gelen trafiğin açılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından süren 1 saatlik çalışmanın ardından trafik akışı tekrardan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazadan son anda kurtulduğunu anlatan taksi şoförü Mehmet Ali Seçkin, Arabam bert durumda. Karşı şeritten gelen otomobil hızlı bir şekilde bizim şeride geçti. Önümdeki araçlar ise direksiyon kırdı ama maalesef kazadan kurtulamadık. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ardında ise kamyon lastiğine çarptım. Bir anda oldu çok hızlı bir şekilde oldu. Kamyon lastiğine çarptım, kamyon olmasaydı benzinliğe dalıyordum" dedi.