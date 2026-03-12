Haberler

Çivril'de gölde kaçak avcılık denetimi yapıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimlerde Işıklı Gölü'nde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı bulundu. İlgili kişilere idari yaptırım ve cezai işlem uygulandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak avlanmaya karşı gölde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çivril Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sulak alanlarda denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Işıklı Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığının kontrol edildiği, gölde kurulu halde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda kaçak balık ağı bulunduğu, ilgili kişiler hakkında idari yaptırım ve cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek



