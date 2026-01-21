Haberler

Honaz'da inşaattan düşen işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen 53 yaşındaki işçi Metin Koçyiğit, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), Kocabaş Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı

Atatürk'ün tümeniyle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu