Honaz'da inşaattan düşen işçi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen 53 yaşındaki işçi Metin Koçyiğit, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koçyiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
İnşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), Kocabaş Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel