Denizli'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hasan Caylak için kayıp ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, Caylak'ın son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.
Arama çalışmaları kapsamında arazi dronla havadan da taranıyor.
Kaynak: AA