Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikadaki yangın, 3 saatte söndürüldü
Denizli'nin Çardak ilçesindeki filtre üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın 3 saatte söndürüldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde organize sanayi bölgesinde filtre üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel