Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı
AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında FETÖ'ye üye olmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Ayrıca, FETÖ'nün avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Çağatay İğci - Güncel