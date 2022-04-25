Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında FETÖ'ye üye olmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

Ayrıca, FETÖ'nün avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Haberler

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