Tartıştığı eşini ağır yaraladı, hastaneye bıraktıktan sonra kendi kafasına sıktı Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşini silahla ağır yaralayıp hastane önünde bırakan koca intihar etti. Genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Denizli'de otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince başından tabancayla vuruşmuş halde bulunan V.Ü. (46) kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP İNTİHAR ETTİ V.Ü'nün yanındaki tabancayla intihar ettiği, ayrıca bugün sabaha karşı eşi A.Ü'yü (45) Sümer Mahallesi'ndeki evinde yaşanan tartışmanın ardından aynı silahla yaralayıp Servergazi Devlet Hastanesi önünde bulunan durakta indirip bölgeden ayrıldığı belirtildi. 2 ÇOCUK ANNESİNİN DURUMU AĞIR Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çiftin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan oto gaz sistemleri tamirciliğiyle uğraştığı belirtilen V.Ü'nün dün bir müşterisine ait araçla iş yerinden ayrıldığı, araçla ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu iddia edildi. Kaynak: AA / Güncel Münir Karaloğlu Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tartıştığı eşini ağır yaraladı, hastaneye bıraktıktan sonra kendi kafasına sıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.