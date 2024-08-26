Denizli'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Zarara Uğrattı
Denizli'nin Baklan ve Çameli ilçelerinde yaşanan dolu yağışı, ilçe merkezlerini beyaza bürüdü ve tarım alanlarında zarara yol açtı.
Denizli'nin Baklan ve Çameli ilçelerinde dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İl genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.
Baklan ilçe merkezi ve Çameli ilçesi Belevi Mahallesi, dolu nedeniyle beyaza büründü.
Söz konusu ilçelerde dolu yağışı nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yollar ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.
Bazı tarım alanları da dolu nedeniyle zarar gördü.