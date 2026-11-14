Denizli'de direğe çarpan aracın sürücüsünün babası da öldü, kazada can kaybı 2'ye çıktı

Denizli'de direğe çarpan aracın sürücüsünün babası da öldü, kazada can kaybı 2'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada ağır yaralanan sürücünün babası, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Levent Bilge (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Fatih Mahallesi'nde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Metin Bilge (21) yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan babası Levent Bilge, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.