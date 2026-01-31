Haberler

Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu

Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik sinema etkinlikleri sona erdi. 1200 çocuk, eğlenceli filmler ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen sinema etkinlikleri tamamlandı.

Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde dört farklı günde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 1200 çocuk katıldı.

Program kapsamında çocuklar, eğlenceli kültürel içerikli filmlerle buluşturuldu.

Sinema gösterimlerinin yanı sıra yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor