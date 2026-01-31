Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen sinema etkinlikleri tamamlandı.

Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde dört farklı günde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 1200 çocuk katıldı.

Program kapsamında çocuklar, eğlenceli kültürel içerikli filmlerle buluşturuldu.

Sinema gösterimlerinin yanı sıra yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.