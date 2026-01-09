Denizli'de çatıdan düşen kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde binanın çatısından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinköy Mahallesi'nde 4 katlı binada yaşayan Aydın Çelik (58), kentte etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından çatıyı kontrol etmek için yukarı çıktı.

Çelik, çatıyı kontrol ettiği sırada zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in 1993'te terör örgütü PKK tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi olduğu öğrenildi.