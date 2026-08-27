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Demir sopayla öldürme: 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde Murat Bilgihan'ı demir sopayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.A. ile olayla bağlantılı kardeşi Z.A. ve yakını S.A., 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı.

Kıralan Mahallesi'nde dün Murat Bilgihan'ın (51) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı H.A. (24) ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen kardeşi Z.A. (20) ile yakınları S.A'nın (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çivril ilçesinde dün Murat Bilgihan ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.A'nın demir sopayla vurduğu Bilgihan, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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