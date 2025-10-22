Haberler

Çivril'de Bıçaklı Kavga: Bir Kardeş Öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

İddiaya göre, Yahyalı Mahallesi'ndeki kıraathanede M.Y. ve babası H.Y. ile Cengiz B. ve kardeşi G.B. arasında inşaat meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.Y, yanındaki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.

Yaralanan kardeşlerden Cengiz B, çevredekiler tarafından araçla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

G.B. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili M.Y. ve babası H.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
