Denizli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kelleci Mahallesi'ndeki bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan M.Y. ile H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kelleci Mahallesi'nde M.Y. (38) ve H.K. (35), dün sokakta karşılaştıkları Mehmet Yılmaz (35) ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz ve M.Y. birbirlerini bıçakla yaralamıştı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheliler H.K. ile olayda yaralanan M.Y. tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.